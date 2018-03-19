Эрдоган поздравил Путина с переизбранием президентом РФ

2018-03-19 20:33 | www.apa.az | 8

Президент Турции Тайип Эрдоган поздравил в понедельник Владимира Путина с переизбранием на пост президента России.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, сегодня президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры.

Президент Эрдоган поздравил Путина с переизбранием на пост главы государства. Стороны также обсудили двусторонние отношения и трехсторонний саммит по Сирии, который пройдет в Стамбуле в апреле. Лидеры выразили приверженность к укреплению сотрудничества между двумя странами.