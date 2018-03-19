Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью с Сергеем Карякиным

2018-03-19 20:54 | www.oxu.az | 8

В Берлине состоялись партии восьмого тура турнира претендентов по шахматам, победитель которого получит право осуществить борьбу за чемпионскую корону в матче с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Как передает Oxu.Az, партия между Шахрияром Мамедъяровым и Сергеем Карякиным завершилась вничью на 30-м ходу.

Таким образом, у Мамедъярова теперь 5 очков.

Он поравнялся с лидером Фабиано Каруаной, но его поединок с Уэсли Со еще продолжается, как и другие две партии.

Также сегодня сыграют между собой: россияне Александр Грищук и Владимир Крамник, а также китаец Дин Лижэнь и армянин Левон Аронян.

А.Б.

