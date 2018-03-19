Начался суд над «телефонным террористом»

2018-03-19 21:01 | www.oxu.az | 8

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по делу жителя Баку Эльмара Гасымова 1994 г.р., обвиняемого по статье 216 (донесение ложных сведений о терроризме) УК АР.

Как передает Oxu.Az, согласно акту обвинения, 2 января этого года, около 10 часов вечера неизвестный сообщил о закладке бомбы в отеле на территории Сабаильского района столицы.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и полиции, но никакой бомбы не нашли.

В тот же день по горячим следам был задержан подозреваемый в совершении преступления Эльмар Гасымов.

На подготовительном заседании были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Рассмотрение по делу назначено на 27 марта.