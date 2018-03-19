Туркменбаши спел для женщин - ВИДЕО

2018-03-19 21:33 | www.oxu.az | 8

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сделал музыкальный подарок женщинам страны.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на государственное информагентство Туркменистана, по государственному телевидению страны был показан видеоролик с подборкой песен в исполнении президента в качестве певца и диджея президента.

Ролик, показанный 17 марта, был записан 8 марта, в ходе торжества, посвященного Международному женскому дню, на которое были приглашены женщин со всех регионов страны, добившихся больших успехов в труде, воспитании детей, общественной работе, сообщает государственное агентство ТДХ.

А.Б.

