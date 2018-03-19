Сын Кадафи намерен стать президентом Ливии

2018-03-19 21:45 | www.oxu.az | 8

Сын бывшего лидера ливийской Джамахирии Муамара Каддафи - Сейф аль-Ислам выдвинул свою кандидатуру на предстоящих в Ливии выборах главы государства.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом в столице Туниса заявил его представитель Айман Бурас.

«Сейф аль-Ислам Муамар аль-Каддафи, выставляя свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, стремится не к власти, а к спасению страны», - заявил на пресс-конференции в Тунисе Айман Бурас.

Ранее глава МИД правительства нацсогласия Тахир Сияла заявил, что выборы президента Ливии могут пройти в середине 2018 года.

А.Б.

