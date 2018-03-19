Агентство помощи международному развитию Азербайджана расширяет сотрудничество с Банком Развития

2018-03-19 21:53 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Делегация Агентства помощи международному развитию (AIDA) при министерстве иностранных дел Азербайджана отправилась с визитом в Стамбул для участия в координационной встрече стран, присоединившихся к кампании "Борьбы с предотвратимой потерей зрения" (AFAB), говорится в понедельник в сообщении министерства.

Встреча была организована одним из партнеров AIDA Исламским банком развития.

Во главе делегации выступает заместитель директора AIDA Лейла Абдуллаева.

Главной целью встречи после обсуждения механизмов сотрудничества и партнерства, связанных с началом второго этапа кампании, является укрепление связей между Агентствами.

Эта встреча также послужит повышению стратегических партнерских отношений и возможностей сотрудничества в новых областях.

В результате кампании AFAB, проводимая с 2012 года в странах, входящих в Африканский союз, было восстановлено зрение более 56 тысяч людей, страдающих от катаракты. В общей сложности, обследованы глаза более 300 тысяч человек. Следующий второй этап AFAB охватит 2018-2022 годы.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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