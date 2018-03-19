Президент Ильхам Алиев: План дальнейшего всестороннего развития Баку находится в центре внимания

2018-03-19 21:54 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - План дальнейшего всестороннего развития Баку находится в центре внимания. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в понедельник с речью на всенародном веселье по случаю национального праздника азербайджанского народа – Новруз.

Глава государства отметил, что в регионах осуществляются большая созидательная работа, благоустройство. Реализуемая в этом году Государственная инвестиционная программа позволит решить многие вопросы в регионах. Социальные инфраструктурные проекты, школы, больницы, спортивные комплексы, дороги, другие инфраструктурные проекты. В прошлом году были проложены дороги в 500 селах, а в этом году планируется проложить дороги, по меньшей мере, в 600 селах. Хорошеет, благоустраивается облик районов Азербайджана.

"Баку – это уже реальность – стал одним из красивейших городов мира. Это отмечают все приезжающие в Баку гости. Сегодня Баку благодаря своей красоте, истории, гостеприимству людей действительно превратился в одно из самых привлекательных направлений для туристов. Прекрасным подтверждением тому служит увеличение числа приезжающих в нашу страну туристов. Число гостей увеличилось в 2016 году на 24 процента, в 2017 году – на 20 процентов, а за два месяца этого года – на 12 процентов. Все приезжающие гости, все непредвзятые гости, конечно, признают красоту Баку, видят это, после чего делятся в социальных сетях снятыми ими кадрами. Баку – источник нашей гордости, наш исторический город, один из уникальных городов, соединяющий в себе древность и современность", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что для того, чтобы Баку развивался, становился краше, чтобы создавалась современная инфраструктура и впредь будут приниматься дополнительные меры.

"Сегодня мы отмечаем этот праздник перед древней Девичьей башней. Девичья башня является древним символом Баку и нашим великим историческим памятником. Вместе с тем, сегодня Баку имеет также современные символы. Среди них - Центр Гейдара Алиева, который является одним из самых красивых зданий в мире, что подтверждается различными опросами, рейтингами. «Пламенные башни», с одной стороны, отражают символ Баку – огонь, а с другой - устремленные ввысь здания свидетельствуют о развитии Азербайджана и придают Баку дополнительную красоту. Протяженность нашего исторического бульвара, которая в свое время составляла 3,5 километра, сегодня достигла 16 километров, все кругом стало благоустроенным, похорошело. Считаю, что он является уникальной зоной отдыха и прогулок в мировом масштабе. Закладываются новые дороги, парки, аллеи. Баку сегодня – город парков и скверов", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что улучшается экологическое состояние Баку.

"Полностью ликвидирована балаханская свалка, которая когда-то загрязняла воздух нашего города, сейчас там разбит парк. Озеро Беюкшор. Завершилась очистка части озера, первая стадия. Бибиэйбатские вышки представляли собой картину экологического бедствия. Сегодня там заложен парк, спортивный городок. У нас есть дополнительные планы, связанные с этой частью Баку. Проложены новые дороги. Сносятся построенные в свое время и пришедшие в непригодное состояние здания, гражданам выплачивается компенсация, на месте этих зданий создаются новые общественные зоны. То есть у нас большие планы, связанные с будущим развитием Баку. Решаются также транспортные проблемы Баку. В Баку построены десятки мостов, дорожных развязок. Если бы они в свое время не были построены, то сегодня мы не могли ездить из-за пробок. В центре внимания также находится план дальнейшего всестороннего развития нашего города. Повсюду в нашем городе должна идти работа по благоустройству, и уверен, будет идти", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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