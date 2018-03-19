Британия и ЕС согласились отсрочить реальный «брексит»

2018-03-19 22:09 | www.oxu.az | 8

Лондон и Брюссель заключили договоренность о том, что после формального выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой ВВС, Британия еще почти два года будет оформлять развод с союзом и одновременно сохранять все права члена ЕС, кроме права голосовать.

Объявляя во вторник об этой и некоторых других договоренностях, главы делегаций Мишель Барнье и Дэвид Дэвис назвали их «решающим шагом».

Другие договоренности включают соглашение о правах граждан ЕС в Британии и подданных Соединенного Королевства в остальных странах ЕС.

По словам Барнье, к обещаниям сохранить все нынешние права тех граждан стран ЕС, кто уже живет в Британии, добавилась договоренность о том, что граждане ЕС, которые приедут в Британию в переходный период, получат те же права, что и те, кто прибыл до «брексита».

Переходный период продлится с 30 марта 2019 года до конца декабря 2020 года.

Сторонам, однако, еще предстоит договориться по некоторым принципиальным вопросам, в том числе - по вопросу о границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Договоренность, достигнутую делегациями во главе с Дэвисом и Барнье, еще должны будут завизировать своими подписями на саммите на этой неделе премьер-министр Британии Тереза Мэй и лидеры остальных 27 стран Евросоюза.

А.Б.

