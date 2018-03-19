Серж Саргсян может стать премьером Армении

2018-03-19 22:13 | www.oxu.az | 8

Президент Армении Серж Саргсян заявил, что не претендует на кресло премьера, о чем он говорил еще в апреле 2014 года, но дал понять, что не хочет становиться заложником своих обещаний.

Как передает Oxu.Az, об этом Серж Саргсян заявил в интервью изданию Tert.am.

По его словам, он испытывает чувство ответственности за развитие страны: «Сегодня, с одной стороны, мы имеем положительные результаты во внешней политике, которые дают нам серьезный запас прочности.

Также мы достигли такого уровня внутренней стабильности, который предугадывает динамику экономических показателей, с другой стороны, не можем не считаться с существующими угрозами».

Армения, как он выразился, пережила апрельскую войну в Карабахе, увидела попытку людей решить вопросы силой оружия, и сегодня есть силы, готовые создавать проблемы на улице, не считаясь с последствиями.

Саргсян добавил, что тема будущей власти в последнее время активно обсуждается внутри правящей Республиканской партии и коалиционной АРФ «Дашнакцутюн», однако эти обсуждения пока не дошли до партийно-институциональных площадок.

«Не знаю, когда будут завершены эти обсуждения, но если в конце концов будет принято решение о выдвижении моей кандидатуры, то это будет только при одном условии – параллельно реализации конституционных полномочий я должен уделять больше времени передаче опыта молодым лидерам», — заявил он.

А.Б.

