Мей: У России был мотив отравить Скрипаля

2018-03-19 22:16 | www.oxu.az | 8

У России имелись мотивы отравить экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА «Новости», об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"У России есть возможность, и я полагаю, мотив и умысел. Это часть того образа поведения, который мы наблюдаем со стороны России в Европе", — приводит ее слова телеканал Sky News.

По ее словам, подобное отравление могло произойти и в другой стране.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастна Россия.

Москва эти обвинения категорически отрицает.