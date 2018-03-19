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Bakcell рекомендует своим абонентом воспользоваться сервисом TaxFree4U

2018-03-19 22:12 | www.trend.az | 10

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, рекомендует своим абонентам воспользоваться преимуществами услуги Bakcell TaxFree4U, благодаря которой они могут с легкостью получить обратно НДС от сумм, потраченных на покупки за рубежом.

В рамках сотрудничества со службой TaxFree4U, абоненты Bakcell отправляющиеся в страны Европы, имеют возможность воспользоваться специальным мобильным приложением, чтобы вернуть НДС от сумм, потраченных на покупки в этих странах. Благодаря приложению Bakcell TaxFree4U, не нужно заполнять каких-либо дополнительных деклараций на суммы, зарегистрированные посредством приложения, или стоять в длинных очередях. Еще одним преимуществом приложения, является возможность возврата суммы налога на дополнительную стоимость не только за покупки совершенные в партнерских сетях и магазинах, но и покупки совершенные во всех других торговых объектах, являющихся плательщиками НДС.

После установки приложения “Bakcell TaxFree4U” на своем мобильном телефоне, абоненты Bakcell смогут с легкостью вносить в программу свои расходы и получать обратно до 19% от общей суммы, потраченной на покупки, сделанные в таких странах как Германия, Франция, Италия, Испания, Финляндия и Великобритания.

Мобильное приложение доступно на азербайджанском, английском и русском языках и может быть использовано всеми абонентами Bakcell.

Приложение “Bakcell TaxFree4U” можно скачать посредством AppStore или GooglePlay. Для регистрации, нужно всего лишь отправить СМС на короткий номер 5678.

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