В Сальяне арестован серийный вор в женском халате

2018-03-19 22:44 | www.oxu.az | 8

В городе Сальян задержан житель района, совершивший ряд краж.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Репорт, житель села Арбатан Гасанов Алиага Ровшан оглу, 1996- го года рождения, похитил мелкорогатую скотину на сумму 200 манат у жителя города Тагиева Махмуда Алыкиши оглу и был задержан сотрудниками полиции в качестве подозреваемого.

На предварительном допросе стало известно еще о нескольких преступлениях Алиага Гасанова. Так 7 января он похитил со двора жителя села Иманова Вугара Ильгар оглу велосипед марки «Вольф», стоимостью в 350 манат, 7 февраля совершил кражу барана стоимостью в 350 манат у жителя села Арбатан Фейзуллаева Фейзуллы Самедага оглу.

16-го марта мужчина украл у жителя села Гусейнова Рафаэля Иман оглу 3 головы мелкорогатого скота стоимость 420 манатов.

Отметим, что во время преступных деяний Алиага Гасанов переодевался в женский халат и надевал линзы зеленого цвета.

Сальянское районное управление полиции возбудило уголовное дело по факту, ведется расследование.

А.Б.

