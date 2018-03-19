Беспилотный автомобиль Uber убил человека

2018-03-19 23:02 | www.oxu.az | 8

Сервис по заказу такси Uber Technologies прервал тестирование беспилотных автомобилей после того, как один из них сбил человека.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Bloomberg.

По предварительным данным, инцидент произошел в штате Аризона. Автомобиль Uber насмерть сбил женщину в автономном режиме. Отмечается, что за рулем автомобиля находился оператор. Также сообщается, что погибшая пересекала дорогу на велосипеде в темное время суток.

В результате инцидента тестирование автомобилей было прервано во всех городах.

Гендиректор Uber Дара Хосровшахи принес соболезнования семье женщины.

А.Б.

