Из Восточной Гуты с начала гумоперации вывели 79,7 тысячи человек

2018-03-19 23:16 | www.trend.az | 10

С начала гуманитарной операции в Сирии из Восточной Гуты выведены 79,7 тысячи человек, большинство из них дети, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, передает РИА Новости.

"Всего с начала гуманитарной операции из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено 79702 человека, большинство из которых – дети. Их жизнь находится в безопасности", — сказал Евтушенко.