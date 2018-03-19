В Анкаре пресечен сбыт радиоактивного вещества

2018-03-19 23:47 | www.oxu.az | 7

В ходе операции по борьбе с контрабандой в столице Турции Анкаре правоохранители изъяли радиоактивные материалы в количестве 1,4 кг.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ВВС, элемент, известный как Californium был найден при обыске автомобиля в пригороде Пурсаклар.

Четверо мужчин, находившихся в автомобиле, были задержаны.

В полиции сообщили, что даные лица являются частью группировки, намеревавшейся продать радиактивный материал более чем за 70 млн долларов.

Источник происхождения калифорния еще не установлен.

А.Б.

