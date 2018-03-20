Сегодня в Азербайджане отмечается Илахыр Чершенбе

2018-03-20 00:01 | www.apa.az | 8

Сегодня в Азербайджане отмечается последний из предпраздничных вторников накануне Новруза – Илахыр Чершенбе.

Как сообщает АПА, этот день называют также «Торпаг Чершенбеси».

По народному поверью, в преддверии Илахыр Чершенбе пробуждается земля. Ее уже можно сеять. В Илахыр Чершенбе земля в садах и огородах готовится к посеву. В домах на стол ставят сямяни – проросшую пшеницу как символ пробуждения природы.

В этот день есть обычай прыгать через тонгал - костер.

В Илахыр Чершенбе накрывают праздничный стол, готовят восточные сладости в виде хончи, располагая их на подносах вокруг горящих свеч, зажженных по числу членов семьи. В центр праздничной хончи ставят сямяни, а по ее краям - крашеные яйца, орехи, миндаль, шекер-бура и пахлава.

Вечером накануне Илахыр Чершенбе все должны быть в своем доме, иначе следующие 7 лет Новруз будешь отмечать в другом месте. Самый популярный вид гадания у холостых - подслушивание под дверью. Поэтому в день последнего Чершенбе принято говорить только хорошие слова.

Отметим, первый вторник Новруза - «Су Чершенбеси» (Вода) отмечался 27 февраля, «Од Чершенбеси» (Огонь) - 6 марта, а «Йел Чершенбеси» (Ветер) - 13 марта.