Министр труда назвал стратегические цели социальной политики Азербайджана (ФОТО)

2018-03-20 00:06 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Формирование инновационной направленности экономики, повышение производительности труда составляют стратегические цели государственной политики Азербайджана. Об этом в понедельник сказал министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов на 332 заседании правления Международной организации труда (МОТ) в Женеве (Швейцария) на темы "Реформа ООН: результаты для МОТ" и "Поощрение достойного труда для устойчивого развития".

Он подчеркнул, что в Азербайджане основа формирования инновационной направленности экономики, повышения производительности труда, социального благосостояния населения была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и составляет стратегические цели успешно осуществляемой под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева государственной политики.

«Азербайджан, находящийся в последние годы среди стран-лидеров по высоким темпам развития, в отчете по Глобальной конкурентоспособности, подготовленной в 2017 году Давосским Всемирным экономическим форумом, занял 35-е место. За последние 12 лет ВВП страны увеличился более чем в три раза, созданы новые рабочие места, доходы населения увеличились в 5,6 раза, минимальная зарплата - в 5,2 раза, среднемесячная номинальная зарплата - в 4,2 раза, удалось сохранить низкий уровень безработицы и бедности», - сказал министр.

Муслимов отметил, что в Азербайджане уделяется особое внимание устранению неформальной занятости, приспособлению квалификаций на рынке труда растущему спросу экономики, обеспечению гендерного равенства, развитию самозанятости населения и другим вопросам.