Миршахин: Эти создания не имеют конкретного отца и матери – ВИДЕО

2018-03-20 00:15 | www.oxu.az | 10

С 15 марта на телеканале «Real TV» идет передача «Mir Şahinin vaxtı» («Время Миршахина»), которую ведет Миршахин Агаев.

Как передает Oxu.Az, очередной выпуск передачи был посвящен людям, живущим за пределами Азербайджана и выступающими против азербайджанского государства.

«Эти создания, обладающие космополитным мышлением, родились в социальных сетях, поэтому не имеют конкретного отца и матери. Для них нет понятий «родина», «народ» в привычном для нас понимании.

Нам – субъектам азербайджанских медиа – объявлена широкомасштабная война. В этой войне мы не должны проиграть. У нас нет права! Это не наш уровень, они ничего не сделают, что ветерок поделает со скалой» - такого рода самоуверенные заявления из философии мугамата не помогут делу, они живут философией рэпа, есть постыдные для нас вещи, которые для этих обитающих в интернете пустословов – образ жизни. Из-за них подверглась изменениям и честь матери и сестры», - сказал Миршахин Агаев.