Великолепный фейерверк в Баку - ФОТО

2018-03-20 00:43 | www.oxu.az | 3

19 марта всенародное веселье, проходившее в столице Азербайджана по случаю Новруз байрамы и наступления весны, продолжилось концертной программой, организованной в Приморском национальном парке Исполнительной властью города Баку, Министерством культуры и туризма и ЗАО «Азербайджанское телерадиовещание».

Как сообщает Oxu.Az, жители города и гости нашей столицы, собравшиеся перед сооруженной в парке передвижной сценой, послушали веселые и ритмичные песни в исполнении известных мастеров искусств, с интересом посмотрели красочные танцы.

Музыкальная программа, воспевающая весну и красоту нашей Родины, создала у зрителей приятный настрой, приумножила их праздничную радость.

Праздничное торжество завершилось грандиозным фейерверком, окрасившим весеннее небо Баку в яркие цвета.

А.Б.

