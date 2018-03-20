Германия ищет замену российскому газу

2018-03-20 00:58 | www.oxu.az | 9

Канцлер Германии Ангела Меркель ищет альтернативы поставкам газа из России и Норвегии, чтобы снизить зависимость от обеих стран.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на агентство Bloomberg, в качестве наиболее реальной замены правительство Меркель рассматривает строительство терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ).

Агентство отмечает, что перестройка в пользу СПГ-терминалов заключена в коалиционном соглашении по итогам недавних выборов в бундестаг.

Соглашение предусматривает развитие СПГ-отрасли в течение четырех лет.

«Меркель поддерживает любые инициативы, которые направлены на дальнейшую диверсификацию поставок газа», — заявила агентству пресс-секретарь министерства экономики и энергетики Беата Барон.

В настоящий момент у Германии нет собственного СПГ-терминала. Наиболее реальным вариантом называется строительство терминала в Брунсбюттеле, стоимость проекта оценивается в 500 миллионов евро. Открыть терминал планируется в 2022 году.

Еще один проект аналогичной стоимости может появиться в Дуйсбурге, однако реализовать его в столь сжатые сроки не представляется возможным. При этом Меркель, как отмечает агентство, поддерживает и российский проект «Северный поток-2».

Тарек Суоки, вице-президент трейдинговой компании Tellurian Inc. убежден, что Германии следует разрабатывать СПГ-отрасль, чтобы иметь дополнительные аргументы в переговорах с Москвой.

«Посмотрите на Литву. Вложение в СПГ-терминал наделило их вариантами и вернуло русских за стол переговоров», — отметил он.

А.Б.

