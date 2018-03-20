Россия и Китай заблокировали заседание Совбеза ООН по Сирии

2018-03-20 01:34 | www.apa.az | 8

Россия и Китай заблокировали заседание Совбеза ООН по Сирии.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, представители России и Китая выступили против проведения заседания Совета безопасности ООН по вопросам соблюдения прав человека в Сирии.

«Пункт повестки дня не был утверждён, поскольку не получил необходимое число голосов», - сказал председательствующий в Совете безопасности.

Сообщается, что за включение этой темы в повестку дня выступили восемь государств, еще четыре, включая Россию и Китай, проголосовали против. Три государства воздержались от принятия решения.