В лишнем весе нашли пользу

2018-03-20 02:00 | www.oxu.az | 10

Канадские ученые из Монреальского университета выяснили, что при увеличении веса становится активным воспалительный белок нейропилин-1, который отвечает за удаление лишнего жира из организма.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на на MedicalXpress, это способствует так называемому метаболически здоровому ожирению, когда отсутствуют осложнения для сердечно-сосудистой системы.

Жир в человеческом организме хранится в форме триглицеридов и эфиров холестерина в специализированной ткани, состоящей из клеток адипоцитов. В зависимости от количества потребляемых калорий адипоциты либо сжигают жир как источник дополнительной энергии, либо накапливают его.

При избыточном количестве триглицеридов и холестерина активируются воспалительные факторы, которые приводят к повреждению стенок сосудов и нарушению функций сердечно-сосудистой системы.

Показано, что в жировой ткани также накапливаются специфические иммунные клетки — нейропилин-1-положительные макрофаги, которые способствуют удалению избытка жира и его перераспределению в организме для предотвращения негативных эффектов.

Результаты экспериментов на мышах продемонстрировали, что перенос макрофагов в организм грызунов (через трансплантацию костного мозга) помогает восстановить контроль над уровнем сахара в крови.

Ранее в марте ученые Университета Глазго доказали несостоятельность предположения, что лишний вес не увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, а также может быть полезным для здоровья. Результаты были получены при обследовании 296 535 взрослых европейцев.

А.Б.

