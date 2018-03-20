В Афганистане ликвидировано около 20 боевиков

2018-03-20 02:11 | www.apa.az | 9

Около 20 вооруженных боевиков были убиты во время операций афганских войск в провинции Гильменд, на юге Афганистана.

Как передает АПА со ссылкой на «Синьхуа», об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел, опубликованном в понедельник.

По заявлению, силы обороны и безопасности Афганистана начали несколько военных операций в воскресенье в провинции Гильменд, в результате 20 боевиков были уничтожены. Жертв среди мирного населения и сил безопасности нет. В ходе операций также были обнаружены боеприпасы.

Представители движения "Талибан" пока не прокомментировали произошедшее.