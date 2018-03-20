Регистрацию для участия в «Бакинском марафоне – 2018» прошли более 4 тысяч человек (ФОТО)

2018-03-20 02:19 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - Во вторник состоялась пресс-конференция Организационного комитета «Бакинский марафон – 2018».

На пресс-конференции была предоставлена информация о процессе регистрации для участия в «Бакинском марафоне – 2018», который будет организован 13 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева, тренингах, подготовке к соревнованиям, маршруте и новшествах.

Вначале был показан официальный видеоролик «Бакинского марафона – 2018».

Подчеркнув, что Азербайджан известен в мире как спортивная страна, заведующий отделом организации мероприятий Фонда Гейдара Алиева Абузар Кязымов отметил, что Фонд вносит вклад в обеспечение массовости спорта в нашей стране. Как в стране, так и за ее пределами при поддержке Фонда был проведен ряд организованных им спортивных мероприятий. Построенные в последние годы с этой целью социальные, культурные и спортивные объекты играют важную роль в эффективной организации досуга молодежи.

Было отмечено, что полумарафон, проводимый по инициативе Фонда третий год подряд, проходит под лозунгом «Победи ветер». Цель Бакинского марафона заключается в оказании поддержки развитию спорта, пропаганде здорового образа жизни, объединении людей вокруг благородных идей. Исполнителем проекта, организованного при поддержке Управления Приморского бульвара, Бакинского олимпийского стадиона, является компания Sport Marketing Group (SMG).

Полумарафон, который состоится 13 мая, стартует с Площади государственного флага и охватит расстояние в 21 километр до Бакинского олимпийского стадиона. Фан-зона соревнований будет организована на Бакинском олимпийском стадионе. Здесь планируются специальные программы для участников, а также детей, проведение соревнований.

Директор компании Sport Marketing Group Аяз Ахмедов сообщил, что до 19 марта регистрацию для участия в соревнованиях прошли более 4 тысяч человек. Процесс регистрации, начавшийся 7 марта, продлится до 5 мая. В марафоне может принять участие любой человек в возрасте старше 16 лет – граждане Азербайджана и других стран.

Было отмечено, что пункты регистрации действуют в столичных торговых центрах «28 Mall», «Гянджлик Mall», «Порт Баку Mall». Пункты работают ежедневно с 10.00 до 22.00. Желающие пройти онлайн-регистрацию могут обратиться к сайту «Бакинский марафон – 2018» (www.baku.marathon.az).

Сумма взноса, установленная для физических лиц, желающих участвовать в соревнованиях, составляет 20 манатов. Участвующие в корпоративном порядке (минимум 5 участников от каждой компании) должны заплатить 100 манатов за каждого участника. Средства, связанные с участием в полумарафоне студентов, будут внесены Фондом Гейдара Алиева.

На марафон приглашены также почетные участники, в их число войдут известные общественно-политические деятели, деятели искусства и спортсмены.

Регистрация началась раньше обычного, поэтому, как ожидается, в нынешнем марафоне будет больше участников.

Организационный комитет «Бакинского марафона – 2018» дважды в неделю проводят для участников забега бесплатные тренинги. По субботам проводятся закрытые тренинги (в магазине спортивных товаров Go Sport, расположенном в «Гянджлик Mall»), а по воскресеньям – тренинги под открытым небом (в Приморском национальном бульваре и перед Центром Гейдара Алиева). На тренировках участники марафона разминаются, изучают элементы, необходимые для подготовки к бегу на спринтерские и стайерские дистанции. В тренировках могут принять участие те, кто прошел регистрацию для участия в полумарафоне.