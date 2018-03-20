Сын Каддафи баллотируется в президенты Ливии

2018-03-20 02:20 | www.apa.az | 8

Сын бывшего лидера ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам выдвинул свою кандидатуру на предстоящих в Ливии выборах главы государства.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом в понедельник в тунисской столице заявил его представитель Айман Бурас.

Ранее глава МИД Правительства нацсогласия Тахир Сияла заявил, что выборы президента Ливии могут пройти в середине 2018 года.

Минувшим летом вооруженная группировка "Абу Бакр ас-Сиддик", почти шесть лет назад захватившая сына лидера Джамахирии и удерживавшая его все эти годы, заявила о том, что Сейф-аль-Ислам был освобожден. Согласно тексту заявления, освобождение знаменитого узника произошло "в соответствии с объявленной ливийским парламентом всеобщей амнистией". Где в настоящий момент находится Сейф аль-Ислам, точно не известно.