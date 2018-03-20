Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью в матче восьмого тура турнира претендентов

2018-03-20 02:35 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - Состоялся влсьмой тур турнира претендентов на шахматную корону.

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров встретился с россиянином Сергеем Карякиным. Игра завершилась ничьей.

Мамедъяров с 5 очками расположился на второй строчке турнирной таблицы. Лидирует представитель США Фабиано Каруана с 5,5 очка, на третьем месте - россиянин Александр Грищук с 4,5.

Турнир проходит в Берлине в здании выставочного центра "Кюльхаус". Призовой фонд турнира составляет €420 тысяч.