В США объяснили, почему Трамп не поздравил Путина с победой на выборах

2018-03-20 03:50 | www.apa.az | 8

В Белом доме объяснили, почему президент США Дональд Трамп не поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России.

Как передает АПА, об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома Хогана Гидли.

Американский лидер даже не планировал телефонный звонок по этому поводу, потому что не сомневался в победе действующего президента России. Эта новость не стала для него неожиданностью.

"Мы будем работать, чтобы развивать отношения с Россией, и мы будем накладывать санкции, если Россия будет угрожать нашим интересам", - сказал Гидли.