Минфин США внес в санкционный список четырех чиновников из Венесуэлы

2018-03-20 04:23 | www.trend.az | 8

Минфин США внес четырех действующих и бывших чиновников из Венесуэлы в список санкций, говорится в сообщении финансового ведомства Соединенных Штатов, передает РИА Новости.

В санкционный список управления по контролю за иностранными активами, в частности, включены: замминистра внешней торговли и начальник управления по защите социальных и экономических прав Уильям Антонио Контрерас, глава представительства национального казначейства Нельсон Рейнальдо Лепахе Саласар, экс-президент Сельскохозяйственного банка Венесуэлы Америко Алекс Мата Гарсия и экс-президент совета директоров Венесуэльского института социального страхования Карлос Альберто Ротондаро Кова.