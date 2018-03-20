Четыре человека погибли при пожаре во Владивостоке

2018-03-20 04:39 | www.trend.az | 8
Тела четырех человек найдены после пожара в частном жилом доме во Владивостоке, еще 11 человек спасены, передает Интефракс со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Приморскому краю.
Пожар произошел в понедельник поздним вечером. Пожарные прибыли на место через семь минут после сообщения, дом был полностью объят пламенем.
"Пожарным удалось вывести из огня четыре человека, еще семь было эвакуировано", - говорится в сообщении.
На месте пожара были обнаружены четыре человека без признаков жизни.