США и Южная Корея возобновят совместные учения 1 апреля

2018-03-20 06:16 | www.trend.az | 7

США и Южная Корея возобновят первого апреля совместные военные учения, приостановленные на время Олимпийских игр в Пхенчхане, говорится в заявлении Пентагона, передает РИА Новости.

КНДР проинформировали о решении союзников через командование ООН на полуострове, говорится в сообщении.

Кроме того, Пентагон отмечает, что учения "имеют тот же масштаб, объем и продолжительность, что и в предыдущие годы".

Планируется, что в учениях Foal Eagle примут участие 11,5 тысячи военнослужащих США и до 290 тысяч южнокорейских военнослужащих.