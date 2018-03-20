В Гейгельском районе автомобиль врезался в препятствие, есть жертвы - ОБНОВЛЕНО

2018-03-20 07:52 | www.apa.az | 6

В результате тяжелого ДТП в Гейгельском районе погиб гражданин Молдовы.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, прибывшие на место спасатели извлекли из деформированного автомобиля тело гражданина Молдовы Иван Чодреана (1988 г.р.) и передали по назначению.

Личность второго погибшего устанавливается.

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07:02

В Гейгельском районе, на 341-ом километре автомагистрали Баку-Газах произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает западное бюро АПА, легковой автомобиль марки “BMW” с болгарским номерным знаком потеряв управление, врезался в придорожное препятствие. В результате аварии один человек от полученных травм скончался на месте, другой – в больнице Скорой помощи города Гянджа.

По предварительным данным, один из жертв автокатастрофы является гражданином Болгарии. По факту ведется расследование.