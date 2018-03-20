Российская модель выпрыгнула с 6 этажа в Дубае

2018-03-20 08:39 | www.oxu.az | 6

Российская модель из Иркутска Екатерина Стецюк выпрыгнула из окна шестого этажа в Дубае, пытаясь спастись от агрессивного ухажёра.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Лайф.ру, девушка чудом осталась жива, однако сломала позвоночник и не может самостоятельно ходить и даже переворачиваться.

Как стало известно, 22-летняя модель работала в ОАЭ по контракту, однако столкнулась там с настойчивым вниманием одного из иностранцев, который, получив от неё отказ, пытался убить девушку в её же номере. Подозреваемого удалось задержать в аэропорту Дубая.

— Что там случилось, я знаю только из разговоров с дочерью, — рассказала мать Екатерины. — Там другие законы, поэтому мы переживаем за дальнейшее развитие событий.

Стецюк уже перенесла две операции. Врачи дают шансы на её восстановление, так как спинной мозг пострадавшей не задет. Друзья девушки начали сбор на оплату дорогостоящей операции и реабилитации. Часть суммы уже собрана, однако ещё необходимо 900 тысяч рублей.

А.Б.

