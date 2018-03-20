Трамп отказался поздравлять Путина с победой на выборах

2018-03-20 09:00 | www.oxu.az | 6

Президент США Дональд Трамп не намеревался поздравлять российского коллегу Владимира Путина с победой на выборах.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Лента.ру», об этом расказал «Reuters» представитель Белого дома Хоган Гидли.

По его словам, переизбрание Путина на высший пост не стало неожиданностью для администрации Трампа и в его расписании не запланирован телефонный звонок по этому случаю.

«Мы будем работать, чтобы развивать отношения с Россией, и мы будем накладывать санкции, если Россия будет угрожать нашим интересам. Но мы также будем искать возможность для совместной работы, в случаях когда это соответствует нашим интересам», — заявил Гидли.