В Азербайджане отмечается Новруз байрам

2018-03-20 09:31 | www.oxu.az | 8

Сегодня - последний из четырех вторников (чершенбе), предшествующих празднику Новруз.

Как сообщает Oxu.Az, по народным поверьям, в первый вторник обновлялась вода, стоячие воды приходили в движение.

Во второй - огонь, в третий - земля. В четвертый вторник по легенде ветер раскрывал почки деревьев, наступала весна.

В этот день все должны перепрыгнуть через горящий костер, произнося при этом заклинание. После того как костер погаснет, девушки и юноши собирают золу и высыпают ее на окраине селения или на дорогу. Это символизирует, что невзгоды всех, кто перепрыгнул через костер, были уничтожены и выброшены далеко за пределы дома.

В последний вторник перед Новрузом дети стучатся в двери соседских домов, кладут шапки или небольшие мешочки у порога, или закидывают их через забор и прячутся. Хозяева же этих домов должны вернуть шапки с праздничными лакомствами.

Среди предпраздничных обрядов, основным считается обряд приготовления ритуальной пищи сэмэни (каши из пшеницы), которая является символом плодородия природы и человека и имеет культовое значение.

Отметим, что сегодня также отмечается Новруз байрам.

В Баку Новруз придет 20 марта в 20:15:30.

В этот день продолжительность дня и ночи сравняется. Сегодняшний день считается праздничным.

Коллектив ИА Oxu.Az поздравляет азербайджанский народ с праздником Новруз!

А.Б.

