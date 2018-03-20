В Азербайджане отмечается Новруз байрам

2018-03-20 09:31 | www.oxu.az | 8
Сегодня - последний из четырех вторников (чершенбе), предшествующих празднику Новруз.
Как сообщает Oxu.Az, по народным поверьям, в первый вторник обновлялась вода, стоячие воды приходили в движение.
Во второй - огонь, в третий - земля. В четвертый вторник по легенде ветер раскрывал почки деревьев, наступала весна.
В этот день все должны перепрыгнуть через горящий костер, произнося при этом заклинание. После того как костер погаснет, девушки и юноши собирают золу и высыпают ее на окраине селения или на дорогу. Это символизирует, что невзгоды всех, кто перепрыгнул через костер, были уничтожены и выброшены далеко за пределы дома.
В последний вторник перед Новрузом дети стучатся в двери соседских домов, кладут шапки или небольшие мешочки у порога, или закидывают их через забор и прячутся. Хозяева же этих домов должны вернуть шапки с праздничными лакомствами.
Среди предпраздничных обрядов, основным считается обряд приготовления ритуальной пищи сэмэни (каши из пшеницы), которая является символом плодородия природы и человека и имеет культовое значение.
Отметим, что сегодня также отмечается Новруз байрам.
В Баку Новруз придет 20 марта в 20:15:30.
В этот день продолжительность дня и ночи сравняется. Сегодняшний день считается праздничным.
Коллектив ИА Oxu.Az поздравляет азербайджанский народ с праздником Новруз!