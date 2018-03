Госдеп США поздравил народ Азербайджана

2018-03-20 09:59 | www.oxu.az | 8

Первый заместитель государственного секретаря США Джон Салливан поздравил народы, в том числе народ Азербайджана в связи с праздником Новруз.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на официальный сайт Госдепа США.

«Сегодня миллионы людей по всему миру, включая общины в США, Афганистане, Азербайджане, Китае, Грузии, Индии, Иране, Ираке, Казахстане, Кыргызстане, Пакистане, России, Сирии, Таджикистане, Турции, Туркменистане, Узбекистан», - говорится в поздравлении первого заместителя.

Салливан добавил, что Новруз - это время, чтобы подвести итоги последних событий.

«Наконец, Новруз - это время, чтобы задуматься о наших надеждах на будущее. Пусть наступающий год принесет мир, свободу и процветание всем», - говорится в поздравлении.

