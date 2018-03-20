Тройное предложение от Samsung

2018-03-20 10:00 | www.oxu.az | 10

В рамках выставки MWC 2018 в Барселоне были официально представлены новейшие смартфоны линии GalaxyS9.

Как передает Oxu.Az, смартфоны серии получили много обновлений, что не осталось не замеченным.

Несмотря на свое недавнее появление,они уже получили одобрения от экспертов, а также были удостоены наград. Так, GalaxyS9 оснащен самым лучшим дисплеем на рынке смартфонов, по мнению представителей лаборатории DisplayMate. Экран смартфона передает цвета насыщенными и живыми, «неотличимыми от оригинала», отметили специалисты.

Напомним, что смартфоны оснащены 5,8 и 6,2 дюймовыми SuperAMOLED экранами соответственно для S9 и S9+, с соотношением сторон – 18,5:9. Также, GalaxyS9 имеет более точную калибровку, обеспечивая отличное качество передачи цвета.

Другой важный момент —четыре режима цветопередачи на ваш выбор. Каждый из них уникален по своей интенсивности отображения, соответствуя популярным стандартам DCI-P3 и Rec.709. Однако, для достижения наилучшего результата рекомендуется использовать стандартный режим.

Также, дисплей Galaxy S9 на 20% ярче, чем модель предыдущего поколения. Максимальный уровень яркости новинки составляет 1000 нит, который при ярком солнечном свете может возрастать еще на 13%.

Отметим, что смартфоны скоро появятся в продаже. А начиная спрошлой неделии до 22 Марта у вас есть возможность воспользоваться предзаказом новейших смартфонов GalaxyS9 и S9+. При оформлении предзаказа в подарок вы получаете беспроводную зарядку.

Samsung также приготовил для вас специальное предложение:так, при покупке сматрфонов GalaxyS9 иS9+ вы получите «Эксклюзивную гарантию на дисплей», которая предоставит вам возможность в случае непредвиденных повреждений заменить ваш дисплей всего за 49 AZN, срок гарантии - 1 год.Данная акция распространяется на все смартфоны Galaxy S9/S9+, приобретённые до 30-го июня 2018-го года, в рамках акции можно заменить дисплей только 1 раз.

Таким образом, у вас появляется уникальная возможность воспользоваться сразу тремя предложениями: за предоплату всего в 50 AZN стать одним из первых владельцев современного и многофункционального флагмана, получить беспроводную зарядку, а также приобрести «Эксклюзивную гарантию на дисплей». Такое предложение нельзяупустить!

Дополнительную информацию о смартфонах новой серии GalaxyS можно получить в сети магазинов BakuElectronics, IrshadTelecom, KontaktHome, Maxi.Az, Soliton и Optimal.