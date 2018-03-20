Премьер Госсовета Китая призвал увеличить торговый оборот с Россией до $100 млрд

2018-03-20 09:25 | www.trend.az | 8

Китаю и России необходимо раскрыть незадействованный потенциал делового сотрудничества и увеличить двусторонний торговый оборот до $100 млрд.

Об этом, как передает РИА Новости, во вторник на пресс-конференции по итогам 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Уверены, что в российско-китайском сотрудничестве в сфере бизнеса сохраняется большой незадействованный потенциал. Торговый оборот между двумя нашими большими экономиками составляет около $80 млрд. Уверен, что мы сможем поработать вместе для того, чтобы увеличить его до, скажем, $100 млрд", - заявил глава правительства.