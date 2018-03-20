Минобороны: Квадракоптер попал в руки армян во время детской игры

2018-03-20 10:12 | www.oxu.az | 8

Министерство обороны прокомментировало распространенную в армянских СМИ информацию о захвате принадлежащего Азербайджану беспилотника (PUA).

Как сообщили Oxu.Az в министерстве обороны, квадракоптер на фотографии, публикуемой армянскими СМИ, - это устройство китайского производства, которое можно легко приобрести в магазинах бытовой техники.

«Возможно, он попал в руки армян во время каких-либо съемок празднования Новруз или во время детской игры», - заявили в министерстве.