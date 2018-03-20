Минобороны Азербайджана о якобы перехваченном армянами беспилотнике

2018-03-20 10:23 | www.apa.az | 9

Министерство обороны Азербайджана прокомментировало сообщение армянских СМИ о перехвате беспилотника якобы принадлежащего азербайджанской армии.

Как сообщили АПА в пресс-службе Минобороны Азербайджана, продемонстрированное фото в армянских СМИ является квадрокоптером китайского производства, который можно приобрести в магазине бытовой техники.

В сообщении отмечается, что вероятнее квадрокоптер использовался для детской забавы или съемок в преддверии Новруза в прифронтовой зоне.