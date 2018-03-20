США не осознают суть спецоперации «Оливковая ветвь» - Боздаг

2018-03-20 10:50 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - США не осознают, либо не хотят осознавать причины, цели и суть спецоперации «Оливковая ветвь», проводимой ВС Турции в сирийском Африне. Об этом сказал вице-премьер Турции Бекир Боздаг, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По словам вице-премьер, «Оливковая ветвь» не является каким-либо движением, направленным против мирного населения.

«Это операция против террористов. Она преследует цель очистить регион от террористов, обеспечить мир и безопасность», - добавил Боздаг.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.