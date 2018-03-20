Россия заблокировала заседание Совбеза ООН

2018-03-20 10:55 | www.oxu.az | 8

Россия заблокировала заседание Совета Безопасности ООН, посвященную вопросам соблюдения прав человека в Сирии.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

«Мы не видим никаких оснований для этого заседания, поскольку права человека — не предмет повестки дня Совбеза», — заявил заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.

Россию поддержали Китай, Казахстан и Боливия. Они проголосовали за отказ от проведения встречи. Инициатором проведения встречи выступила Франция, ее поддержали шесть стран — Великобритания, США, Швеция, Польша, Кувейт и Перу. Экваториальная Гвинея, Кот-д’Ивуар и Эфиопия воздержались.

«Наш совет должен располагать всей необходимой информацией для понимания какого-либо кризиса, в том числе данными о правах человека. И особенно это касается Сирии», — сказал представитель Франции в ООН Франсуа Делатр.

В начале марта в ООН заявили, что за две недели с начала военной операции властей Сирии против оппозиционных и исламистскими группировок в Восточной Гуте погибли около 600 человек, еще более двух тысяч получили ранения. 5 марта Совет ООН по правам человека принял резолюцию об ухудшении положения с правами человека в Сирии.

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что резолюция ООН «не имеет ничего общего с реальной заботой о правах человека в Сирии или о гуманитарных нуждах населения».

А.Б.

