В Баку состоялся гранд-финал Fibonacci Games - ФОТО

2018-03-20 11:00 | www.oxu.az | 8

В прошедшую субботу, 17 марта многие жители столицы готовились к наступающему празднику весны - Новруз. Ведь, как принято, этот праздник нужно отмечать весело, позитивно, радостно, в кругу семьи и друзей.

Как передает Oxu.Az, одной из таких семей, где чтят национальные традиции, является «семья Fibonacci Games».

Известная своими интеллектуальными шоу команда Fibonacci Games в очередной раз, теперь уже в преддверии праздника Новруз приготовила массу сюрпризов и подарков для своих гостей.

В прошедшую субботу, команды клуба, попавшие в топ рейтинга очередного сезона, собрались в самом большом зале ресторанно-барного комплекса «Velluto», чтобы провести гала-вечер, посвященный окончанию второго сезона.

Для некоторых команд это был уже не первый опыт, ведь они уже выступали тут еще на аналогичном мероприятии в честь окончания первого сезона, но среди участников были также дебютанты, которые влились в эту семью на протяжении второго сезона.

На гала-вечере приняло участие 16 лидирующих команд, и организаторы сделали все возможное, чтобы у всех участников были равные шансы на победу. Весенний праздник интеллекта удался.

Победители первых двух сезонов были награждены кубками в самом начале игры. Еще больше красок вечеру добавил тот факт, что почти всем командам достались именные награды, а также было разыграно немало дорогих и ценных подарков.

Восемь раундов захватывающей борьбы и снова, как в прошлый раз, две команды (на этот раз это были «Когнитивный диссонанс» и «Бес в ребро») набрали одинаковое количество очков, а это значило, что для выявления победителя понадобится тай-брейк. Всего одно очко позволило «Когнитивному диссонансу» обойти «Беса в ребро» и поднять над головой кубок победителя.

Кубок за третье место же достался команде «ТAÇ», лидером которой является очаровательная девушка. Вообще, в этот вечер представительницs нежного пола блистали не только невероятной красотой но и незаурядным интеллектом.

В целом, организаторам удалось сломать сразу два стереотипа: о том, что интеллектуальные игры не интересны нашему обществу, и о невозможности поддержать гендерный баланс в подобных соревнованиях.

Ну что ж, команда «Fibonacci Games», Вы и на этот раз подняли планку - красивые вопросы, яркий и харизматичный ведущий, очаровательные судьи, слаженная работа всей команды и организация на высочайшем уровне.

Уже сразу после игры все команды в один голос твердили, что с нетерпением ждут начала третьего сезона, который стартует 29 марта. Ну а любители таких прекрасных гала-вечеров, к коим относимся и мы, в ожидании какими же сюрпризами нас побалуют организаторы летом на гала-вечере следующего сезона.

Как говорится, ждём-с...

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