"Музыкальный Олимп" азербайджанского дирижера в Китае

2018-03-20 11:07 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов, дирижер Государственного академического театра оперы и балета Эйюб Гулиев принял участие в I Международном фестивале классической музыки "Музыкальный Олимп" в городе Ченду (столица региона Сычуань /Китай). Об этом Trend Life сообщил сам дирижер.

В Международном фестивале классической музыки принимали участие Симфонический оркестр Сычуань (Sichuan Symphony Orchestra) под управлением Эйюба Гулиева и яркие молодые звезды мировой музыкальной культуры.

Фестиваль проходит при поддержке фонда "Музыкальный Олимп" (Санкт-Петербург/Россия) и симфонического оркестра Сычуань (художественный руководитель - Даррелл Анг).

Открытие фестиваля состоялось 17 марта при участии лауреатов международных конкурсов пианистки Канон Матцуда (Япония) и альтиста Мей Диянг (Китай), на следующий день состоялся второй концерт фестиваля, где принимали участие всемирно известный виолончелист Кристоф Круазе (Швейцария) и скрипач Юджин Каваи (Япония).

Концерты прошли в одном из лучших залов Ченду - "Юндуань" (ICON Yunduan) при полном аншлаге.