Цукерберг за сутки потерял 6 млрд долларов

2018-03-20 11:19 | www.oxu.az | 8

Состояние Марка Цукерберга в понедельник сократилось на $6,06 млрд из-за снижения курса акций основанной им компании Facebook.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на телеканал CNBC.

Основной причиной падения акций стало появление новостей о том, что аналитическая компания Cambridge Analytica, которая изучала предпочтения избирателей в интересах кампании Дональда Трампа, использовала данные более чем 50 млн пользователей Facebook без их согласия и на основе этого разработала алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.

О сборе данных Cambridge Analytica написала газета The New York Times. Бывшие сотрудники компании рассказали, что созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью влияния на их выбор.

Несмотря на потерю более шести миллиардов, Цукерберг остался четвертым по состоянию человеком в мире. Впереди него Джефф Безос, Билл Гейтс и Уоррен Баффет.

Facebook указывала, что не имела отношения к деятельности Cambridge Analytica. Однако Европарламент объявил о намерении провести расследование в связи с информацией о характере использования личных данных пользователей.

А.Б.

