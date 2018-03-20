Вымер последний в мире белый носорог

2018-03-20 11:55 | www.oxu.az | 8

В Кении скончался самый последний самец северного белого носорога.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на ВВС.

Самец носорога скончался в понедельник после нескольких месяцев болезни.

Носорог по кличке Судан, находившийся в кенийском заповеднике Олий Педжета, был усыплен после того, как его состояние, связанное с возрастом, резко ухудшилось.

Животное скончалось в возрасте 45 лет. Из всей популяции данного подвида в живых осталось только две самки. Ученые предполагают сохранить популяцию носорогов при помощи метода искусственного оплодотворения (ЭКО).