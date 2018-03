Вымер последний в мире белый носорог

2018-03-20 11:55 | www.oxu.az | 8

В Кении скончался самый последний самец северного белого носорога.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на ВВС.

Самец носорога скончался в понедельник после нескольких месяцев болезни.

Носорог по кличке Судан, находившийся в кенийском заповеднике Олий Педжета, был усыплен после того, как его состояние, связанное с возрастом, резко ухудшилось.

Животное скончалось в возрасте 45 лет. Из всей популяции данного подвида в живых осталось только две самки. Ученые предполагают сохранить популяцию носорогов при помощи метода искусственного оплодотворения (ЭКО).

It is with great sadness that Ol Pejeta Conservancy and the Dvůr Králové Zoo announce that Sudan, the world’s last male northern white rhino, age 45, died at Ol Pejeta Conservancy in Kenya on March 19th, 2018 (yesterday). #SudanForever #TheLoneBachelorGone #Only2Left pic.twitter.com/1ncvmjZTy1