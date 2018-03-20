Во Франции задержан Саркози

2018-03-20 12:13 | www.oxu.az | 9

Во Франции задержали экс-президента страны Николя Саркози.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на газету Monde.

«По нашей информации, экс-президент помещен под стражу в Нантере (пригород Парижа — ред.), куда был вызван в рамках разбирательства по делу о возможном финансировании Ливией его победоносной президентской кампании 2007 года», — говорится в публикации.

Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче ливийским режимом пятидесяти миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози.

Судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор.

А.Б.

