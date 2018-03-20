Ünüvar: “Down sendromu hastalık değil farklılıktır”

2018-03-20 12:19 | www.trend.az | 2

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, down sendromunun hastalık değil genetik bir farklılık olduğunu belirtti.

Kendisi de down sendromlu bir torun sahibi olan Ünüvar, “21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü” münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

İnsan vücudunu oluşturan hücrelerin çekirdeklerinin kromozomlarla bağlanmış genlerden meydana geldiğini, bu gen ve kromozomların insanın fizyolojik ve kişilik yapısını oluşturduğunu ifade eden Ünüvar, “İnsan vücudunda 46 kromozom mevcuttur. Bu 46 kromozomdan 21. kromozom çiftinin bir fazlalığı nedeni ile 21 Mart tarihi, bu genetik farklılığa dikkatleri çekmek için ‘Dünya Down Sendromu Günü’ olarak anılır ve çeşitli etkinlikler ile toplum bilinçlendirilir” dedi.

Kromozom anomalilerinin çoğunda embriyonun gelişmediğini, ancak down sendromunun embriyonun gelişimini tamamlayabildiği nadir bir durum olduğunu kaydeden Ünüvar, “Down sendromlu kişilerin, diğer insanlardan tek farkı 1 kromozomlarının fazla olmasıdır. Aslında onların bizden bir eksiği değil aksine bir fazlası bulunmaktadır. Down sendromu genetik bir farklılıktır, bir hastalık değildir” ifadelerini kullandı.

“EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİ”

Down sendromlu çocuk sahibi ailelerin en büyük hatasının bilgi eksikliği olduğunun altını çizen Ünüvar, şöyle devam etti: