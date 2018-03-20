Ибрагимович потребовал назвать его богом

2018-03-20 12:32 | www.oxu.az | 10

Шведский футболист Златан Ибрагимович требовал называть его не королем, а богом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Goal.com, об этом рассказал полузащитник немецкого «Шальке» Бенжамен Стамбули, с которым нападающий играл за «Пари Сен-Жермен».

«У мы работали в зале, там работало французское телевидение. Златан попросил меня объяснить ему, о чем там говорят, потому что сюжет был посвящен ему. Я сказал, что журналисты называют его королем Парижа.

Я думал, он будет счастлив, ведь люди любили его так сильно. А он разозлился и закричал: "Что за фигня? Я не король, а бог!". Этот парень был просто чокнутый», — заявил Стамбули.

Ибрагимович, который сейчас выступает за «Манчестер Юнайтед», покинул ПСЖ летом 2016 года, проведя в Париже четыре сезона. Он известен эксцентричными выражениями о самом себе. Так, после отъезда из Франции он заявил, что ни разу не ходил к Эйфелевой башне, потому что хотел, чтобы ее заменили на его статую.

В октябре 2017-го, когда швед восстанавливался от разрыва крестообразных связок, он заявил, что вернется на поле, даже если для этого придется идти по воде. В Стокгольме Ибрагимовчиу будет установлен прижизненный памятник.

Швед побеждал в национальных чемпионатах Нидерландов, Италии и Испании. 11 раз его признавали лучшим футболистом страны.

А.Б.

