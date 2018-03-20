Тельман Исмаилов отказался от 600 млн долларов

2018-03-20 12:54 | www.oxu.az | 8

Представитель турецкого Mardan Palace в разговоре с корреспондентом портала TourDom.ru опроверг распространенную в СМИ информацию о возможной покупке отеля сетью Rixos Group, назвав это слухами.

По словам собеседника портала, пожелавшего остаться неизвестным, маловероятно, что такая сделка состоится, передает Oxu.Az со ссылкой на eurasiadiary.com.

«Это лишь разговоры, ничего больше. Сеть Rixos вряд ли сейчас выделит такую сумму денег, которая необходима для покупки Mardan Palace. Об этом можно судить по продолжающимся стройкам новых отелей сети в разных странах – они еще не завершены и требуют финансирования.

Сейчас Mardan Palace оценивается в 400 млн долларов. Ранее Тельман Исмаилов не продал отель за большую сумму – 600 млн долларов, крупному инвестору из Катара», – заявил собеседник портала.

Сценарий с арендой отеля Rixos или другими компаниями представитель Mardan Palace назвал более вероятным. По его данным, заинтересованы в этом могут быть пять-шесть как турецких, так и иностранных холдингов.

Однако собеседник сомневается, что это произойдет в ближайшее время. Перспективу такого развития событий он оценил в 30–35%.

«Вряд ли кто-то из отельных сетей пойдет на такую сделку сейчас. Отель требует реновации, в нем нужно заменить систему кондиционирования, отремонтировать бассейн и т. д., на это уйдет не менее 2-х месяцев. На данный момент ремонт еще не начался, т.е. в лучшем случае Mardan Palace откроется в середине сезона, а это будет малоэффективно», – заключил эксперт.

Таким образом, по мнению наблюдателей, Mardan Palace будет пустовать весь грядущий летний сезон, его проблемы и долги вырастут, а шансы на потенциальную аренду или продажу еще более уменьшатся.

Напомним, отель был закрыт осенью прошлого года, после чего начался поиск инвесторов, до настоящего времени – безуспешный.

Ситуация осложняется тем, что владелец отеля - Тельман Исмаилов не хочет продавать отель полностью, но и финансов на обеспечение его работы у бизнесмена нет.

А.Б.

