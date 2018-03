Ağ kərgədanın nəsli kəsildi

2018-03-20 12:59 | www.oxu.az | 17

Keniyada dünyanın sonuncu erkək ağ kərgədanı ölüb.

Oxu.Az xəbər verir ki, bu barədə BBC məlumat yayıb.

Sudan adlı 45 yaşlı erkək kərgədan Kenyanın Ol Picita milli qoruğunda mühafizə olunurdu.

Yaşla əlaqədar xəstəliklərdən əziyyət çəkən kərgədanın iynə ilə yatızdırıldığı bildirilir.

Hazırda dünyada bu növdən olan yalnız iki dişi kərgədan qalıb. Alimlər kərgədanların populyasiyasını süni mayalandırma yolu ilə davam etdirmək niyyətindədir.

It is with great sadness that Ol Pejeta Conservancy and the Dvůr Králové Zoo announce that Sudan, the world’s last male northern white rhino, age 45, died at Ol Pejeta Conservancy in Kenya on March 19th, 2018 (yesterday). #SudanForever #TheLoneBachelorGone #Only2Left pic.twitter.com/1ncvmjZTy1